Ana del Castillo y Karen Lizarazo se quitan los guantes y ahora se tratan como las mejores amigas

Las divas del vallenato sellaron el reconcilie con un abrazo en un concierto en Bogotá. “Esto no es reality”, dijo una de las cantantes.

Las artistas, cuya rivalidad no ha sido un secreto en el medio, se encontraron en un evento este fin de semana.

“El Vallenato es bonito, es distinto... somos distintas Karen Lizarazo, adelante que pa’ todos hay. Eres buena en tu estilo y yo en el mío”, posteó Ana junto a la imagen de reconciliación.

Por su parte, la intérprete de ‘Ganas locas’, le dijo a su otrora rival: “No te conocía, ni tú me conocías a mí, jamás habíamos estado cerca ni habíamos compartido música, y a partir de hoy quiero que sepas que te llevo en mi corazón por ayudarnos todos los días a representar a tantas mujeres que lo necesitan, Dios te bendiga Anita linda!! Para adelante comadre que el camino es largo y enriquecedor”.

Fue tal el tono de su nueva amistad, que las artistas ya se llaman tía y sobrina.