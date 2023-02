¿Ana Gabriel se retira de los escenarios? Vea el mensaje que dejó pensando a sus fanáticos

La cantante mexicana Ana Gabriel fue envuelta en una polémica al ‘salirse de casillas’ durante un concierto en Los Ángeles, California.



La artista se enfureció en medio de la presentación. En una pausa, decidió hablar de la libertad y los derechos, razones principales por las que no ha vuelto a Venezuela y Cuba.

Sus fanáticos le gritaban que no hablara de política, sino que solo cantara.

Horas después del drama que vivió, Ana Gabriel publicó un mensaje ofreciendo disculpas y aseguró que se desequilibró ante la situación.

“Parte del público me puso en una situación difícil como ser humano y como cantante, me desequilibró como artista. En 48 años de carrera jamás me había pasado esto, y asumo mi responsabilidad, pero no puedo aceptar faltas de respeto cuando lo único que traigo conmigo es mi voz, mi canto, mi amistad y mis bendiciones. Asimismo, pido disculpas al público que fue a pasársela bien y que saben que la artista les va a cumplir y les va a llenar el alma de amor. Quiero decirles que ahora mismo no me siento bien como ser humano y mucho menos como artista”, expresó la intérprete de ‘Mi talismán’.

La cantante, al parecer, también habría dado indicios de que está próxima a dejar los escenarios.

"Quiero decirles que pronto dejaré los escenarios y no está muy lejos porque estoy cansada, porque tengo el derecho de vivir, de disfrutar a mi familia de otra manera", contó.



Yina Calderón mostró bulto que le salió en la espalda por culpa de los biopolímeros: "Estoy triste"

En otras noticias de entretenimiento, la empresaria de fajas Yina Calderón le mostró a sus seguidores que le salió un bulto en la espalda.

"Estoy triste y a eso súmele que no quiero nada. Estoy como malita de salud y en este momento me van a inyectar porque tengo la bola que ya sabemos, en la espalda… biopolímeros, líquido", dijo la joven en sus historias de Instagram.

La creadora de contenido mostró en imágenes dicho grumo.

"Si se dan cuenta, bebés, ahí tengo el grumo. Voy en este momento al hospital. De verdad, qué terapia esta mie#d@, parce, qué terapia, pero ahora con este problema de salud incluso no quiero ni pelear con nadie, o sea, literal, este dolor es horrible. Si no me sirve lo que me van a inyectar, me toca entrar a sala de una. Esperemos que con las inyecciones que me van a poner me pase de una", agregó.

Y es que Yina Calderón se ha sometido a varias cirugías para extraer los biopolímeros de la cola.