Ana Lucía Domínguez habló del porqué de su agradecimiento con el expresidente Álvaro Uribe

La actriz Ana Lucía Domínguez, recordada por su actuación en la popular telenovela ‘Pasión de gavilanes ’, expresó el porqué de su postura a favor del expresidente Álvaro Uribe y también se refirió a la posibilidad de que su esposo Jorge Cárdenas participe en política en Colombia.

En una charla con el periodista y presentador de Noticias Caracol Juan Diego Alvira, Ana Lucía Domínguez se refirió, inicialmente, a lo que opina de las recientes polémicas en las que ha estado envuelta su pareja por su activismo a favor de las ideas del también exsenador Uribe.

“Me parece maravilloso que sea un hombre al que le guste exponer sus ideas, me parece que es valiente y que todos deberían tomar ejemplo, no de esa postura, sino de hablar y de decir lo que piensan”, afirmó.

Agregando que “hay muchos artistas que piensan como él y que les da pena o miedo alzar la voz y decir yo pienso lo mismo, yo estoy de acuerdo, y no lo hacen porque les da temor a perder seguidores y me parece que es peor”.

¿El actor Jorge Cárdenas llegará al Congreso?

Ana Lucía Domínguez destacó que, aunque Jorge Cárdenas es un hombre valiente y defiende sus ideas, “nunca le ha interesado la política”, por lo que no cree que llegue al Congreso de la República, como se planteó en las últimas semanas.

“No porque no vivimos en Colombia y porque no se justifica dejar tanto empeño para construir lo que en este momento tiene y venirse a pelear algo que, a lo mejor, no tiene la experiencia. No creo y, la verdad, no creo”, señaló.

Ana Lucía Domínguez y su experiencia con la guerrilla

En otro aparte de la conversación, al ser cuestionada sobre su postura política indicó que sí es “de derecha”, destacando que está “muy agradecida con el expresidente (Álvaro Uribe), por todo lo que hizo por nuestro país, de tener esa tranquilidad, esa seguridad” y narró un episodio que la marcó.

Yo viví esa Colombia en la que nosotros no podíamos salir a las carreteras, no podíamos ir a Girardot o a Medellín. Cuando yo estaba haciendo Madre Luna estábamos grabando en Girardot y llegó la guerrilla a ponernos problema, a amenazarnos y cuando la producción llama al Ejército dicen: ‘eso es zona roja, ustedes por qué se metieron allá, no podemos ir allá por ustedes’. Yo estaba muerta del susto

Igualmente, rechazó lo que llamó el irrespeto a la Fuerza Pública. “No hay respeto por estas personas que se han preparado tantos años y que nos cuidan”, puntualizó.