Ana María Quintero, colombiana detrás de los efectos visuales en 'The Last Of Us'

Ana María Quintero se graduó como comunicadora audiovisual y multimedios en 2019. Cuatro años después, ha logrado trabajar con influenciadores y grandes marcas, entre ellas, Puma, Redbull y Samsung. Su reciente trabajo en la serie 'The Last Of Us' la ha posicionado como una de las promesas del mundo audiovisual colombiano para el mundo.



Altamente comprometida, apasionada y capaz de asumir cualquier reto, Ana María Quintero se presenta ante las personas con una sonrisa que le abarca el rostro. Con capacidad de editar, diseñar y animar, esta joven de 25 años explotó toda su creatividad durante la pandemia del COVId-19, momento en el cual comenzó a darle vida a videos cortos que publicaba en su cuenta de Instagram.

“Me encanta saber que lo que hago hace que las personas se puedan distraer, aunque sea por 20 segundos y olvidar sus preocupaciones”, comentó en entrevista con su alma máter, la Universidad de la Sabana.

Dentro de su portafolio, cuenta con trabajos para personalidades como Valeria Sandoval, además de recolectar nominaciones y premios nacionales e internacionales.

Vancouver, la ciudad que le abrió las puertas

Después de terminar su formación profesional en el país, Ana María Quintero quedó con deseos de seguir aprendiendo sobre efectos visuales. Durante la carrera, empezó de manera autodidacta a aprender sobre el tema mediante cursos y videos de YouTube.

Es por ello que comenzó a buscar escuelas que pudieran potenciar en ella todo eso que le apasionaba en su campo laboral. Allí encontró a Canadá, un país que, al igual que Colombia, cuenta con una ley de desarrollos audiovisuales que fomenta a las grandes casas productoras a realizar sus desarrollos en dichos territorios.

Al llegar al país se instaló en Vancouver y comenzó a estudiar Composición de Efectos Visuales en Lost Boys School of VFX. Al graduarse consiguió integrarse a la vida laboral con Crafty Apes, una de las compañías de efectos más reconocidas de la industria. Su primer proyecto dentro de ella es 'The Last of Us'.

¿De qué se trata el proyecto para el cual trabaja en HBO?

'The Last of Us' es una serie inspirada en un videojuego. En ella se retrata una América postapocalíptica, afectada por un virus generado por un hongo mutante que convierte a los humanos en criaturas parecidas a los zombis. Allí Joel (Pedro Pascal) debe sacar a Ellie (Bella Ramsey) de una zona de cuarentena.

La naturaleza del proyecto, planteado en un entorno distópico, requiere grandes trabajos de postproducción. Ana María Quintero admite que al conseguir el trabajo no conocía el videojuego, por lo cual debió estudiarlo a profundidad.

“Los efectos visuales son un campo muy amplio. Como tal yo hago composición de efectos, lo cual es al final. Es unir y hacer todo lo que no puede hacerse en cámara, desarrollando ese plus, ese algo más que solo puede existir en nuestra imaginación”

, comenta.

Aunque el equipo de trabajo es extenso y colaborativo, la carga es pesada. La joven asegura que para un plano que dura 3 segundos puede trabajar unas 2 semanas.

Los retos del camino y sus visiones hacia el futuro

El camino, aunque corto, ha estado lleno de desafíos. El más grande a nivel personal tuvo que ver con el hecho de migrar a un país sin su familia. “Yo viví toda la vida en Colombia con mi familia, mis perritas, mis amigos, así que cambiar de estilo de vida totalmente y venir acá ha sido un gran reto”, sostiene.

También declara que en su carrera “no importa tanto si tienes un máster, sino más tu trabajo y tu talento, lo que has logrado hacer”, por lo cual recomienda que quienes estén interesados en seguir este camino crean y se capaciten para estar a la vanguardia de los desarrollos.

“Mis papás están muy orgullosos de mí. Tengo la suerte de tener una familia que me apoya en todo lo que necesito”, expresa Ana María Quintero, agregando que espera seguir creciendo en la industria y poder convertirse en supervisora de medios visuales en alguna producción. Por el momento, continuará trabajando en series, especialmente en 'Barry', también de HBO.