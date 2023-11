Ana Milena Gutiérrez contó la verdad sobre el ataque de risa con Catalina Gómez en plena emisión

La presentadora de Noticias Caracol Ana Milena Gutiérrez reveló en The Suso´s show lo que pasó el viernes 12 de mayo de 2023, cuando en plena emisión de mediodía no pudo sostener la risa junto a Catalina Gómez.



En la transmisión, las dos presentadoras no pudieron contener las carcajadas al contar la peculiar historia de un animal que provocó una confusión a dos policías en Estados Unidos, pues estos creyeron que se trataba de una persona que se encontraba gritando. Sin embargo, se trató de una cabra que estaba balando.

Ana Milena Gutiérrez reveló detalles del gracioso momento.

“Estábamos almorzando. Siempre se levanta una primero y la otra se demora un poco. Yo me senté y alcancé a leer lo que venía. Nuestros amigos de Noticias Caracol Digital son supercreativos. Le dije ‘uy, vecina, no se imagina eso de redes como se está moviendo’. Ella se sienta y no alcanza a leerlo”, contó.

Cuenta la presentadora que Catalina leyó que era una “cabra bailando” y se equivocó porque era una cabra balando. “Cuando yo escucho que ella dice una cabra bailando, yo no pude de la risa y ella también se estaba riendo. Yo decía que el texto era para morirse de la risa porque ni siquiera habíamos visto el video”.



En The Suso’s show, programa de Caracol Televisión, la periodista recordó que, en el momento de lo sucedido, Catalina intentó aguantar la risa fuerte, pero ella no pudo y soltó la carcajada. “Ella lloraba y me decía que yo leyera porque ella no podía. Estaba ahogada”.

Ana Milena Gutiérrez se pregunta por qué producción no las sacó del aire. “Después entrábamos a una pausa a comerciales y tocó aguantar la risa para poder leer lo que seguía. Es el reto de la vida”.