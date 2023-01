La paisa se robó todos los suspiros con la imagen, que compartió en Instagram, de sus inicios en el modelaje.

La primera vez que Henao posó para un medio de comunicación fue para la revista Cromos.

“Mi primera portada, cuando era una niña y todavía no me alcanzaba a imaginar todas las cosas bonitas que mi carrera (que apenas empezaba) me tenía preparadas”, escribió la también empresaria en la publicación.

