Ana Sofía Henao pide a ayuda a sus seguidores: “resulta que tengo un acosador en redes”

La modelo Ana Sofía Henao, a través de sus redes sociales, habló de una situación “seria y preocupante” que viene afrontando desde hace un tiempo y que no solo la afecta a ella sino a su familia. Se trata de un acosador en redes que la persigue, según su testimonio, no solo a ella sino a su esposo.

“Resulta que tengo un acosador en redes o tenemos un acosador en redes en esta familia, que por años me ha perseguido. Lo he bloqueado muchas veces, pero crea otros usuarios. Ya no solo me escribe a mí, le escribe a mi esposo, al trabajo de mi esposo, nos amenaza, amenaza nuestras vidas”, manifestó la modelo paisa.

De acuerdo con Ana Sofía Henao, esta persona tendría alguna enfermedad mental.

“Inventa unas historias que estoy completamente segura de que esta persona debe tener una enfermedad mental grave, o sea que no está en sus cabales y no sé qué pueda hacer; estoy muy preocupada”, agregó la colombiana.

Ante esta situación, Ana Sofía Henao pidió ayuda a sus fans sobre qué acciones debe tomar.

“Si alguien me puede ayudar, me puede decir qué puedo hacer, lo debo denunciar ante la Fiscalía, si debo hacer pública su cuenta, adónde más puedo denunciarlo porque de verdad es grave, preocupante y yo no quiero que pase nada”, señaló.

Muchos de los seguidores de la modelo comentaron que debe acudir a la Fiscalía para denunciar a la unidad de delitos informáticos.