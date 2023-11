Anahí mostró su cariño a Karol G en pleno concierto de RBD: “Te amo, Bichota”

Durante tres días consecutivos, miles de fanáticos se reunieron en el Atanasio Girardot, en Medellín, para disfrutar las canciones del grupo mexicano RBD . En medio de las presentaciones, la intérprete y actriz Anahí sorprendió a todos con algunos de sus vestuarios.



El pasado domingo, 5 de noviembre de 2023, Anahí lució un traje completamente rosado, desde su icónico sombrero hasta unas botas llenas de brillo.

Al quitarse un pequeño chaleco, en el vestido se podía leer “Te amo, Bichota”, refiriéndose a la cantante paisa Karol G .

Cabe recordar que las artistas se acercaron luego de que Karol G invitó a Anahí a cantar con ella en su ‘Bichota Tour’ , en junio de 2022. La cita se dio en la Arena CDMX donde la mexicana y la paisa interpretaron ‘Sálvame’, de RBD.

Luego, en enero de 2023, las cantantes volvieron a sorprender a sus fanáticos cuando la intérprete de ‘Una noche en Medellín’ escribió en su cuenta de X, anteriormente conocida como Twitter, que estaba “haciendo mi respectiva llamada para que RBD vaya a Colombia 🙄 🤞”, pues por aquel entonces la banda mexicana no había confirmado su venida al país.

Publicidad

A aquel mensaje, Anahí le contestó: “¡TE AMO!” y varios corazones.

Al parecer ese cariño sigue intacto, tanto así que durante su último concierto en Colombia Anahí gritó en pleno escenario: “¡Carolina, amor con amor se paga, mi reina!. ¡Te quiero! ¡Tú y yo por siempre!”.

La muestra de afecto de Anahí a Karol G hizo creer a más de uno que La Bichota iba a salir al escenario, pero no fue así.

Publicidad

En redes sociales se ha viralizado el video de Anahí mencionando a Karol G y los internautas no tardaron en reaccionar con comentarios como: “Todos en el concierto pensamos que iba a salir Karol G”, “Ella tenía que haber estado en los conciertos de Medellín”, “Casi me muero, pensé que había salido”, “¿Se viene colaboración 😍😏?”, “Por eso te amamos tanto. 😍 Eres solo amor. ❤️ Colombia te ama 🇨🇴”, “Me morí, reviví, me morí de nuevo y acabo de revivir” y “En ese momento mi corazón se rompió en mil pedazos al ver que no salió Karol G”.