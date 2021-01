Anahí revela que se contagió de COVID-19 en concierto de RBD

La artista mexicana Anahí reveló a través de sus redes sociales que se contagió de COVID-19 en el concierto de RBD , en el que también participaron Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez.

Manuel Velasco, político mexicano y esposo de Anahí, había confirmado a principios de enero que era portador del coronavirus. Explicó que había sentido síntomas como fiebre, dificultad para respirar, dolor de cabeza y cuerpo, entre otros.

Velasco también había asistido al concierto de RBD.

Este miércoles, Anahí publicó una historia en Instagram en la que confirmó que se había contagiado durante el evento.

@anahi

“La pesadilla pasó. Y desde este lugar de calma y gratitud les puedo decir que agradezco de todo corazón sus mensajes de cariño y oraciones. Efectivamente me contagié en el concierto. En el tributo a RBD”, señaló.

Publicidad

“Después de no salir de mi casa casi un año, el único día que salí me contagié. Una persona muy cercana llegó con contagio sin saberlo y me contagió (solo a mí). Se hicieron muchísimas pruebas y protocolos y la que más insistió en que así fuera fui yo, pero aun así nos enfrentamos a un virus terrible y desconocido”, agregó la cantante y actriz.

@anahi

Añadió que ella fue asintomática, pero que contagió a su esposo y que tuvieron “días y noches de mucha angustia y miedo”.

Hasta el momento, Anahí es la única integrante de RBD que ha confirmado algún contagio.