Anahí sufrió complicaciones en un oído en medio de conciertos con RBD: “No oigo nada”

En medio de su gira junto a RBD, la cantante Anahí compartió que continúa presentando molestias en uno de sus oídos, tras sufrir una perforación en el tímpano.

La artista fue abordada por algunos fanáticos que le pidieron fotografías, entre estos se encontraba un corresponsal del programa mexicano Sale el sol, quien registró el momento en el que la también modelo habló de las complicaciones que está presentando en esa zona.

“No oigo nada, ayer la sufrí mucho. ¿Se notó mucho verdad? Que estaba agarrándome”, mencionó en primera instancia.

Asimismo, Anahí explicó cómo esto la ha afectado durante las presentaciones con el grupo.

Publicidad

“Cuando me pongo el monitor no oigo nada y el otro día me sangró otra vez. Cuando me lo quito, oigo los gritos, pero no la música, entonces no me puedo afinar y no sé si estoy cantando bien o no”, expresó.

¿Cómo fue el accidente de oído de Anahí?

Anahí contó que el hecho tuvo lugar mientras le estaban haciendo el molde para sus in-ears (auriculares intraurales). El material del aparato se rompió y lo jalaron hasta lograr sacarlo de su oído.

Manuel Velasco, esposo de Anahí, compartió en redes sociales un video donde se ve a Anahí quejándose por el dolor. Además, en el clip el médico de la artista da más detalles del accidente y brinda algunas recomendaciones.

Publicidad

"No sé ni qué decir, solo espero que no le pase a nadie más", expresó el esposo de la intérprete de Sálvame. "Seguramente utilizaron mucha presión, levantaron parte de la piel y quedó parte del material atrapado dentro del oído", informó el doctor.