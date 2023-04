Analizan expresiones de mamá de Piqué en entrevista y la describen como un “toro enojado”

Hace unos días, Montserrat Bernabéu, mamá de Piqué, concedió una entrevista muy comentada porque se conoció que habría pedido que no se le preguntara sobre Shakira y la separación de su hijo y la cantante colombiana.

Sin embargo, en redes sociales a los internautas no se les escapa ningún detalle y Mary Fer Centeno, quien dice ser grafóloga y especialista en personalidad, analizó las expresiones y gestos de la mamá de Piqué en la entrevista para el medio Col.lapse de la cadena Cataluña TV- 3.

“Qué mal se ve la mamá de Piqué, se ve que esto le ha caído con todo. Ve, nada más se supone que se está riendo con un acto de empatía, pero del estrés ya ni siquiera puede reírse”, dijo Centeno.

Para la declarada experta, las expresiones de la mamá de Piqué son muy dicientes sobre lo que está pasando en este momento en su vida y la de su hijo.

“Quiero que vean cómo las comisuras y los ojos... claramente con los años la piel va perdiendo tonicidad, lo tengo muy claro, pero también es cierto que si tú ves la cara de esta mujer es como si hubiera tenido un enojo prolongado y también una tristeza prolongada, independientemente de si es culpable o no, si es buena o mala y parece que se siente derrotada o se ha sentido muy preocupado al menos en el último tiempo”, agregó.

Incluso, Centeno cuestionó que Montserrat Bernabéu concediera la entrevista debido a la actitud que evidencia con sus gestos.

“La mamá de Gerard Piqué está enojada, se siente muy incómoda, está muy estresada, está dando una explicación que no quería dar”, dijo la supuesta experta.

Pese a que la progenitora de Gerard Piqué no tocó muchos temas personales, sí se refirió sobre el traumatismo que sufrió el exjugador español en el año 2012.

"Recuerdo que en aquel momento estaba en el campo. Cuando le vi, muy buena cosa no me vino a la cabeza. De hecho, todavía me cuesta hablar de eso. Él siguió jugando, pero no sabía dónde estaba. Estaba desorientado y había sufrido un traumatismo craneal importante", precisó.

Durante esa parte de la entrevista le mostraron a la mamá de Piqué el video de la situación. En ese momento, según Mary Fer Centeno, Montserrat Bernabéu parece un toro enojado.

“¿Una vez has visto un toro enojado?, pues así parece la mamá de Piqué, un toro enojado”, dijo.

“Las expresiones de enojo de esta mujer... estamos hablando de una situación complicada, pero nada más todo el tiempo son expresiones de tensión, todo el tiempo las comisuras van hacia abajo”, expresó.

Luego Centeno pasó a hablar del video que se hizo viral donde se ve a Bernabéu coger la cara de Shakira y hacerle un gesto para que se callara.

“Es una mirada feroz, es una mirada retadora” la de la mamá de Piqué hacia Shakira.

No cabe duda de que, además de romper con Piqué, la relación de Shakira con sus exsuegros también cambió para siempre.