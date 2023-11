Andre 3000 lanzará su primer álbum en solitario tras larga ausencia de los escenarios

Andre Lauren Benjamin, más conocido como Andre 3000, nació y se crio en la ciudad de Atlanta, estado de Georgia (EE. UU.), y fue integrante de Outkast, un dúo de southern rap estadounidense conformado también por el cantante Big Boi y que tuvo un éxito masivo en los 2000.



Andre 3000 se hizo un nombre junto a su socio musical Big Boi. Entre sus grandes éxitos figuran "Ms. Jackson", "The Way You Move" y "Tan fresco, tan limpio".

Pero tiempo después, Andre se alejó del ojo público para apenas aparecer ocasionalmente en canciones de artistas como Beyoncé y Kanye West.

En 2014, se volvió a juntar con Big Boi para tocar en una serie de festivales y, en 2018, presentó dos canciones en la plataforma SoundCloud, centradas en el clarinete bajo.

Tras larga ausencia de los escenarios, el artista anunció el martes 14 de noviembre de 2023 que pretendía presentar antes del fin de semana "New Blue Sun", al que describió como "un álbum enteramente instrumental centrado en instrumentos de viento".

Andre 3000 anunció que “New Blue Sun” llega a las plataformas digitales este viernes, 17 de noviembre, aunque será un trabajo distinto a lo que los fans están acostumbrados, pues lo nuevo del artista estadounidense será un LP enteramente instrumental.

Se trata de una producción musical con flauta, flauta de contrabajo, flautas mayas, flautas de bambú, junto con otros instrumentos de viento digitales y, de hecho, hasta sin la voz del rapero.

“New Blue Sun” llega entonces este viernes a través de la disquera Epic Records y es un trabajo discográfico de 87 minutos de instrumentos de flauta. Así es, nada de rap, nada de líricas brillantes y nada de beats.