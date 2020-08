Andrea Bocelli será la voz del tema principal de la película ‘Fátima’

Andrea Bocelli estrenó su versión de la canción principal de la película ‘Fátima’, una emotiva interpretación en la que demuestra toda su devoción a la virgen.

Esta película transporta a los cinéfilos a 1917 cuando la virgen se apareció a 3 niños portugueses.

“Esta película me ha llegado al corazón y muestra un mensaje que siempre he querido imprimir en mis canciones. He tenido la oportunidad de visitar ese sacro lugar una vez y tuvo un impacto muy grande”, afirmó Andrea Bocelli.

El tema interpretado por el tenor se tituló ‘Gracia Plena’.