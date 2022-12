Andrea Tovar, una reina que superó las dificultades

Desde el principio, la belleza física y espectacular pasarela de Andrea la pusieron en la retina de reinólogos y demás expertos en belleza, quienes auguraban que estaba para cosas grandes. En una noche de coronación sin sorpresas, obtuvo los más altos puntajes, respondió con facilidad y clase a la pregunta final y se llevó todos los aplausos. Por segunda vez en la historia, y tras 14 años, el departamento más pobre de Colombia tenía una soberana de la belleza.

Pero no todo había sido un cuento de hadas para esta estudiante de Diseño Industrial, pues llegar a Cartagena no fue sencillo. Había sido inscrita por la reina Vanessa Mendoza para representar al departamento en 2014, pero la esposa del gobernador decidió enviar a otra joven. Si bien se acordó que en 2015 Andrea tendría su lugar en el reinado, la Gobernación no la apoyó tampoco esta vez y quiso mandar, nuevamente, a otra candidata.

Además sufrió el acoso y matoneo dentro del certamen. Algunos la criticaban asegurando que tenía más de diez cirugías, algo que ella ha negado.

También sufrió discriminación por su color de piel. Algunos sectores consideraban que era demasiado “blanca” para representar a su gente. ¿Es que acaso existe un color ‘estándar’ de piel para quienes nacen en Chocó? ¿Alguien que vino al mundo, se crió y tiene tantos lazos afectivos con su departamento no puede representarlo por su color? ¿No es eso racismo?

Andrea, como miles de colombianos y chocoanos, pertenece a una familia en donde el mestizaje y las diferentes razas se han unido y puesto lo mejor de sus genes para crear mujeres hermosas como diosas.

Ella está orgullosa de representar a sus coterráneos y eso es lo más importante. Con su belleza y la fortaleza que la caracterizan seguro hará sonar nuevamente el nombre de Colombia en Miss Universo.