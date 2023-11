Andrea Valdiri confirma su separación de Felipe Saruma: “Yo no puedo vivir en esa hipocresía”

Andrea Valdiri confirmó su separación de Felipe Saruma , creador de contenido con el que contrajo matrimonio en abril de 2022.



Por medio de sus historias de Instagram, la creadora de contenido se sinceró con sus seguidores y explicó, muy brevemente, algunos de los motivos por los que la relación amorosa llegó a su fin.

“Yo tuve un matrimonio superlindo con Saru, y lo que aprendí es que un matrimonio no es de cuatro ni de cinco, un matrimonio es de dos personas, y las decisiones se toman entre las dos personas”, indicó.

Andrea Valdiri aprovechó para aclarar por qué razón no se había pronunciado al respecto con anterioridad, puntualizando que “hay mucha basura en las redes sociales".

"Hay muchos problemas en nuestro país, ¿tú te imaginas yo tirando toda mi mier$% donde ustedes? No, machi, no da. Mostré las cosas bonitas, con amor, para que de cierta manera uno esté dando un ejemplo de amor bonito, que el amor existe”, afirmó.

La influenciadora y empresaria barranquillera explicó que, pese a que el amor con el creador de contenido fue real, hay asuntos que "no son negociables".

“Hay cosas que no son negociables ni para la persona ni para mí. Cosa que yo no voy a tolerar es la hipocresía. Desde el comienzo, cuando tú te casas, hay que hablar con la verdad. Yo no puedo vivir en esa hipocresía porque me enfermo”, subrayó.

Andrea Valdiri también enfatizó que, a pesar de la separación, ella y Felipe Saruma acabaron en buenos términos. Además, agradeció a sus seguidores por estar allí en momentos como estos. “Seguiré dando lo mejor de mí”, concluyó.

