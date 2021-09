Andrea Valdiri cuenta cómo gana dinero: “No todo es el lavado, el traqueteo”

Hace unos días, Andrea Valdiri compartió con sus seguidores un recorrido por la que calificó como la cabaña de sus sueños y, en medio de los miles de comentarios que recibió, no faltaron los de usuarios que cuestionaban su forma de conseguir dinero, así que ella no se guardó nada y les respondió.

De acuerdo con la influencer, la lujosa vivienda será solo para pasar algunos días de descanso, pues queda retirada de la ciudad.

Luego del ‘House tour’ por la cabaña de Andrea Valdiri, les dijo a los críticos: “Todos preguntan que la marca de la Valdiri qué está lavando (…) sí, mi amor, yo lavo…las malas energías”.

Así es la cabaña de Andrea Valdiri:

Tras ser acusada por algunos internautas de "negocios fraudulentos", Andrea Valdiri aseguró que su trabajo en redes sociales le ha permitido un alto estándar publicitario por lo que varias marcas la contactan para pautar sus productos.

"En las redes sociales se mueven miles de masas y yo tengo más de 6 millones de seguidores. ¿Saben ustedes cuánto ventas y dinero le genero a esas marcas? Esa es la forma en la que yo gano dinero y construyo mis sueños. Lo que pasa es que le cogí la caña a esto, me empapé en el tema y me he convertido en una experta en relaciones comerciales", aseguró.

Y agregó que todos sus videos YouTube, Facebook e Instagram se monetizan.

"Entendamos que no todo es el lavado, el traqueteo y la vaina... ¡A todo le meten malicia! Si tú sigues pensando eso, no vas a avanzar y te invito a que lo hagas para que salgas adelante", puntualizó.