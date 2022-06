Andrea Valdiri, en urgencias por alergia: "Es como si un comején viviera en mí"

Andrea Valdiri tuvo que ser trasladada de urgencias debido a una intensa alergia que tenía en el cuerpo. La bailarina compartió en sus historias de Instagram que era tal el desespero que buscó varias maneras de aliviar la rasquiña en su piel. Utilizó escobas, un gancho de ropa y hasta un cucharón de palo.

"Tengo una rasquiña, que me quiero dar con un rastrillo, es como si un comején viviera en mí, ¿qué pasa? (…) Mira, a mí me atacan las alergias y yo soy full delicado en eso, mira esta vaina, esto es horrible, me pica todo", dijo Andrea Valdiri.

Publicidad

Más tarde, se conoció que la bailarina fue remitida a un centro asistencial, pues su esposo, Felipe Saruma, compartió algunas imágenes que la mostraban canalizada y desde una camilla.

"'Andreita alergias', estaba muy mal. Son las cinco de la mañana y usted no me deja dormir, yo tengo que trabajar, porque hoy es un gran día", bromeó Saruma.

Otras noticias: