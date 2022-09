Andrea Valdiri fue víctima de la delincuencia: le robaron el celular durante lanzamiento musical

Una lamentable situación se presentó durante el lanzamiento de 'De revista', la canción de Andrea Valdiri en colaboración con el cantante cartagenero Mr. Antony. La creadora de contenido de 31 años compartió lo sucedido a través de sus historias de Instagram.

Y es que Andrea Valdiri dispuso de un espacio para que muchos de sus seguidores pudieran escuchar su nuevo tema musical en vivo. Sin embargo, entres las personas del lugar, los amigos de lo ajeno hicieron de las suyas y se robaron su dispositivo móvil.

En los clips compartidos por Andrea Valdiri, se puede observar cómo la celebración transcurre con normalidad hasta que ocurre el robo.

El momento quedó registrado por uno de los seguidores de la creadora de contenido.

“Que lo entregue”, expresa la empresaria en el clip.

Tras esto, varios de los presentes del lugar se unieron para corear la frase.

Lamentablemente, la creadora de contenido no recuperó el celular, no obstante, agradeció a todos por acompañarla durante la velada y resaltó que mintió al afirmar que ya había recuperado el dispositivo para no preocupar a sus seguidores.

“No recuperé mi celular, pero me fui feliz. Gracias por acompañarme en este día y porque siempre me apoyan, los amo mucho mi gente”, concluyó.