Andrea Valdiri invitará a diez seguidores a su boda con Felipe Saruma

Andrea Valdiri y Felipe Saruma confirmaron en sus redes sociales que llegarán al altar . La noticia ha dejado emocionados a sus miles de seguidores y, como si fuera poco, la barranquillera también anunció su decisión de invitar a 10 de sus fanáticos.

"Amo a quienes siguen mis inventos y me alcahuetean mis locuras; los que dicen 'vamos pa' esa' y convierten mis momentos en magia. Voy a invitar a 10 de mis seguidores", escribió la bailarina en su cuenta de Instagram.

En dicha publicación, Andrea Valdiri resaltó lo importantes que son para ella sus seguidores. "Hoy quiero agradecerles y aplaudirlos por ser parte del libro de mi vida, son un capítulo importante y me motivan a continuar escribiendo más páginas", expresó.

Además, Andrea aprovechó la oportunidad para dedicar unas tiernas palabras a su prometido.

"Ahora el libro no tiene una sola protagonista, se agregó amor a este capítulo, el amor de un joven que, a través de sus ojos, me recordó que todos los días hay nuevas oportunidades, su prudencia me regaló calma y sus detalles invaluables me permitieron volver a creer que los compañeros de vida te 'dan una mano" para luchar juntos', dijo.