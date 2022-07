Andrea Valdiri le pica la “lengua” a su mamá y sus respuestas hacen reír a más de uno

Andrea Valdiri compartió con sus seguidores otra faceta de su vida familiar, esta vez con una curiosa conversación con su mamá, Carmen Valdiri.

“Hoy van a conocer la lengua de mi mamá, mi mamá odia que todas le preguntemos que cuándo va a conseguir marido”, exclamó la bailarina y empresaria.

Y así fue, en medio de la charla, Andrea Valdiri le preguntó a su mamá que para cuándo el esposo, a lo que su mamá le respondió: “Yo no necesito de ningún macho”.

Pero ahí no paró la conversación porque Andrea insistió en el tema mencionando que su papá ya tenía novia.

“A mí que me importa tu papá. Él es un puerco, pero yo no. Yo no me enredo con cualquier porquería, no mijita, yo soy exigente. Me tiene la gente aburrida, todas las amigas me preguntan ‘¿cuándo vas a tener un novio?’, ‘Carmen, búscate uno que siquiera te rasque la espalda’, yo tengo un palito allá de rascarme la espalda”, expresó.

Los comentarios de Carmen Valdiri hicieron reír a más de uno. Andrea también compartió fotos de cuando su madre estaba joven e incluso reveló que quiso ser monja.