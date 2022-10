Andrea Valdiri le responde a Epa Colombia: “Ya no me interesa tu amistad”

Andrea Valdiri fue contundente en su respuesta a Epa Colombia, luego de que esta le pidiera una segunda oportunidad por la equivocación que cometió al llevar a su novia al matrimonio de la bailarina, pese a que la invitación era solo para la empresaria.

“Un error tan pequeñito no puede dañar una amistad como esa”, dijo la estrella de keratinas en una entrevista que ofreció para Dímelo King.

Según Epa Colombia, todo empezó porque en la invitación para el matrimonio de Andrea Valdiri recibió dos cupos, pero al llegar a la fiesta solo había uno.

“Tengo fe de que Andrea Valdiri algún día me va a volver a hablar o me va a contestar mis mensajes porque ella sabe que soy un ser humano increíble”, sostuvo.

No obstante, la barranquillera le respondió a Epa Colombia: “Que te quede claro que ya no me interesa tu amistad”.

En sus historias de Instagram, Andrea Valdiri le dijo a la empresaria: “Gozaste, bailaste, hiciste tu show y solo duraste ’10 minutos’ con tu novia acompañándote dentro del matrimonio”.

“Mis amigos de verdad no vienen después de muchos meses a sacar los trapitos al aire, por eso son contados con la palma de una sola mano”, afirmó tras ver la entrevista de Epa Colombia “hablando de mi boda, diciendo falsedades”.

Incluso, publicó un pantallazo de los chats con la empresaria y afirmó que ella siempre supo que “era un solo cupo”.

Asimismo, Andrea Valdiri expresó: “En el momento en que alguien pide tantas disculpas públicamente hay un interés detrás”.