Andrea Valdiri responde a “escándalo” por transmisión en vivo de cirugía: "Lo paso porque lo paso"

Andrea Valdiri se despachó este martes, 12 de octubre de 2021, contra quienes la criticaron por su decisión de transmitir en vivo la cirugía programada para este miércoles .

“¿Por qué tanto escándalo con la vaina de la cirugía?”, cuestionó la influenciadora barranquillera, al inicio de unas declaraciones que difundió a través de sus historias de Instagram.

Dijo que una entidad de salud no le permite transmitir en vivo y en directo la cirugía a la que se va a someter y por la que estaba cobrando $75.000 y $225.000 a quienes desearan ver el contenido.

“Hipócrita y por eso este país está como está. Uno trabajando, reinventándose. Listo, me quitaron los en vivos. ¿Creen que me voy a quedar en una página de Instagram porque me quitaron los en vivos? Yo me reinvento y creo mi página web, y hago mi vaina”, afirmó.

Andrea Valdiri cuestionó que cuando es para pagar por otro tipo de contenidos, como por ejemplo los de Only Fans, “ahí sí no dicen nada”.

“La gente dice ‘sin censura’, la gente piensa que es que me están dando chuzo. Eso no es así. Hay mucha gente que se quiere operar y quiere saber cómo es realmente una operación, sin tapar, sin editar, sin nada”.

Aseguró que su decisión de mostrar la cirugía no tiene por objeto afectar la ética profesional de los médicos.

“Creen que les estoy afectando su ética profesional de médicos, diciendo que es que yo voy a sacar un TikTok dándome con la cánula con Javier Soto. Les hace falta cuatro dedos de frente” , anotó.

Señaló que “si alguien quiere ver el contenido porque se quiere operar y ver cómo es realmente una operación lo puede ver por ahí”.

“Y si el médico, el pelado que está estudiando Medicina, quiere mirar las técnicas del doctor puede ver por ahí. El chismoso puede ver por ahí. Es depende de la porquería que tengas en tu cabeza, cómo tú quieres ver el contenido”, añadió.

Andrea Valdiri sostuvo que con su cuerpo puede hacer lo que quiera y que no está afectando a nadie.

“Que no me lo dejan pasar en vivo y en directo, que eso no se puede. Apenas termine la cirugía, al minuto lo transmito en mi página web. No hay ningún problema. No se preocupen que lo paso porque lo paso”, sostuvo.

También respondió a quienes la llaman “avarienta” por cobrar el acceso a ese contenido y dijo que “ese es el trabajo de uno”.

“Veo muchos hipócritas señalándome y diciéndome que la gente es bruta, cómo va a ser eso, ellos haciendo plata a costa de uno. Por Dios, esto es un contenido. A ustedes les brindo contenido de baile, risa, la payasada, la vaina. ¿Cuántos no pagan por ver payasadas? Miles, y uno qué dice: nada”, dijo.

Asimismo, dijo que si alguien tiene ideas para reinventar su negocio que lo haga.

“Esta es mi vida y así la transmito, como mi reality, me encanta. Así que seguimos”, concluyó.

Algunos sectores de la salud señalaron que transmitir la cirugía constituye una violación de la ética médica.