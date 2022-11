Andrea Valdiri rompe en llanto tras hablar de la pérdida de un ser querido: "Me pegó durísimo"

Andrea Valdiri conmovió a sus miles de seguidores después de que se mostró llorando en sus historias de Instagram. La bailarina contó que perdió a un ser querido y aseguró que se sentía muy afectada.



"No sé ustedes, pero yo amaba a mi perro… No sabía que la muerte de un perrito me iba a poner así tan sentimental. Me pegó durísimo", dijo Andrea Valdiri en un corto video. Además, compartió algunas fotografías en las que despidió a Jack, su mascota de raza pomerania.

Sus seguidores no tardaron en reaccionar a la publicación: "Hasta que no hayas amado a un animal, una parte de ti seguirá dormida 😢", "es muy duro despedirlos 😢😢 y tener que aceptar que jamás los volverás a ver 😪😭 sé que se siente" y "por esa razón no quiero más mascotas en mi vida ❤️‍🩹".