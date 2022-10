Andrea Valdiri se defiende de críticas por su disfraz de Halloween: "Dejen la bobada"

"Está evocando al demonio", fue uno de los comentarios que lanzaron en contra de Andrea Valdiri , luego de que apareció en redes sociales presumiendo uno de los siete disfraces que lucirá este Halloween. La bailarina barranquillera se pintó todo el cuerpo de rojo y se puso uñas y cola larga.



Hay quienes la elogiaron por el diseño del disfraz y por el trabajo de quienes lo crearon; sin embargo, otros internautas dieron fuertes críticas como "Like si crees que Andrea Valdiri es iluminati", "No me gustó. Tiene pacto con el diablo" y "Ay, quejesooooo 😱😱😱".

Ante la ola de opiniones, la esposa de Felipe Saruma se pronunció y explicó de qué se trata el disfraz.

"Hay muchas personas que me están colocando que por qué estoy venerando al demonio. Ay por Dios. Estamos en Halloween, dejen la bobada enserio, todo el mundo se disfraza. Esta vaina ni siquiera es un demonio, esto es cara de murciélago. Hey, hay que resaltar el talento tan bonito de toda la gente que trabajó en esta producción y no solamente voy a tirar un solo disfraz, son como siete disfraces más", dijo Andrea Valdiri en sus historias de Instagram.



Añadió: "Ay por Dios, Machi, ¿De verdad se están poniendo en esas? Ay no. Definitivamente que cada ojo mira diferente. Miren, es cara de murciélago, mírenlos, ay por Dios, pero si ellos son lindos".