Andrea Valdiri se molesta tras ser comparada con Yina Calderón: "Hay niveles, hermana"

Para nadie es un secreto que Andrea Valdiri y Yina Calderón han dejado claro en las redes sociales que no se simpatizan. En esta ocasión, la barranquillera se hizo viral después de lanzar un comentario cuando fue comparada con la empresaria de fajas.

Y es que hace algunos días, Andrea Valdiri compartió algunas fotografías en las que posa de manera sensual. "Dame mas lana 🧶 Lana sube y lana baja, ¿qué es?", escribió en la descripción de su publicación.

"La Yina Calderón despelucada jajajaja", fue uno de los comentarios que más resaltó en el post de Andrea Valdiri, a lo cual ella respondió: "Omitir, hay niveles, hermana".

Por supuesto, Yina Calderón no dudó en contestar a esta reacción de la bailarina. "Señora, claro que sí hay niveles de niveles y el suyo es el más grande. Tan grande que acabó el matrimonio de una Jaramillo, que le importó un c… si había o no hijos, si era o no casado. Pero como ahora tienen plata y ‘fama’ se creen la chimba y las super ‘señoras’. Jamás quisiera estar a su nivel y por respeto a sus hijas no le digo más. Calladita, mamita, que usted sabe cómo es la cosa", dijo.