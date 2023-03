Andrea Valdiri se quitó las pestañas y sorprendió por su parecido con su hija Isabella

La creadora de contenido Andrea Valdiri sorprendió a sus seguidores en las redes sociales tras mostrar un video que grabó tras quitarse las pestañas. Sus fanáticos aseguraron que su parecido con Isabella, su hija, es extraordinario.

"Me parezco más a Isabella cuando no tengo pestañas. Mira, angelical", dijo Andrea Valdiri mientras grababa el video.

Además, manifestó que su apariencia es de mujer joven y que desde los 16 años usa pestañas.

“Me veo más niña, me hacen falta. Me acostumbré tanto a las pestañas, me las pongo desde los 16 años y el ojo me llora. Necesito pelo en el ojo para que me haga sombra, yo no sé”, aseguró Andrea Valdiri entre risas.

“Esa niña es la versión mejorada de la mamá”, “Igualitas”, “Se ve mucho más linda sin pestañas”, “Muy parecidas”, “La misma estampa”, “Dos lindas gotas de agua”, “Se ve hermosa así”, “Se ve muy joven, muy natural”, “El clon”, fueron algunos de los comentarios que los internautas dejaron en las redes sociales.

Andrea Valdiri también les había compartido a sus seguidores que sufrió algunas heridas en los pies, al parecer, por culpa de unos tacones que llevaba puestos. La bailarina salió de fiesta con dos de sus amigas a un reconocido bar en Bogotá.

La música, las carcajadas, el baile y los cócteles fueron protagonistas en las historias de Instagram de Andrea Valdiri.

Sin embargo, horas después del festejo, la barranquillera dejó boquiabiertos a sus fans después de que subió una foto en la que se ve su pie ensangrentado.

"La pasé muy bueno 😂", escribió la empresaria en la descripción de esta publicación. Aunque Andrea Valdiri no ha confirmado que sus heridas fueron por cuenta de sus tacones, así lo interpretaron varios internautas.

"Uy, no, la comodidad ante todo", "¡Carajooo! La rumba debió estar buena que no sintió el pequeño incidente antes de que sus pies llegaran a ese estado y sangraran 😂" y "Estaban bailando joropo 😮" fueron algunas reacciones a la imagen.