¿Andrea Valdiri volvió a arremeter contra Yina Calderón?

No para la polémica en redes sociales entre Andrea Valdiri y Yina Calderón . La discordia habría empezado meses atrás; sin embargo, volvió a ser tema de conversación tras los recientes ataques entre ellas.

Inicialmente, la bailarina expresó su molestia después de que compartió algunas fotografías y un usuario la comparó con la empresaria de fajas. "La Yina Calderón despelucada jajajaja", dijo este internauta, y Andrea Valdiri respondió: "Omitir, hay niveles, hermana".

La DJ de guaracha no tardó en lanzar otro comentario en contra de la barranquillera: "Señora, claro que sí hay niveles de niveles y el suyo es el más grande. Tan grande que acabó el matrimonio de una Jaramillo, que le importó un c… si había o no hijos, si era o no casado. Pero como ahora tienen plata y ‘fama’ se creen la chimba y las super ‘señoras’. Jamás quisiera estar a su nivel y por respeto a sus hijas no le digo más. Calladita, mamita, que usted sabe cómo es la cosa".

Horas después de la respuesta de Yina, Andrea Valdiri compartió un video en el que utiliza una peluca como trapero. Algunos seguidores compararon esta cabellera con el nuevo look de la empresaria de fajas.

La modelo empezó diciendo "buenos días, mira mi nuevo trapero, como se están usando ahora. Se ve regio por fuera, pero es lo más barato del mercado. Mira hermana, menos mal que no se reproduce, un favor para la sociedad".

Agregó: "El menjurje para acabar con la plaga. Gasolina, un poco de cloro, blanqueador para quitarse esos pensamientos tan oscuros, jabón que acaba con todo y hasta con los tatuajes, y la candela para que acabe con los males y no se reproduzcan".

Pero lo que sin duda dio más que hablar en esta publicación fue el mensaje final que dejó la esposa de Felipe Saruma. "Písale los cachorros a una leona, pa’ que veas que me vas a encontrar", concluyó.