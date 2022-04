Andrea Valdiri y el gran gesto que tuvo con su diseñador de confianza

Andrea Valdiri se ganó los aplausos y elogios de muchos internautas tras el noble gesto que tuvo con su diseñador de confianza. La barranquillera decidió amoblar por completo el apartamento de su amigo.

"A mí me dicen que si yo puedo gastar plata en cualquier cosa de marca y yo siento que hay que darle la oportunidad, porque así esos diseñadores que están donde están, empezaron de ceros. Él tiene mucho potencial en toda esta cuestión de la moda, siempre está ahí atento y uno tiene que cuidar ese círculo bonito de la gente que te trabaja", dijo la influenciadora.

Mediante sus historias de Instagram, Andrea Valdiri le mostró a sus seguidores el apto de su diseñador. Explicó que no tenía nevera, cama, ni un espacio adecuado para trabajar.

"Armandito necesita un espacio para llevar a sus clientes, para que se sientan cómodas. Él hace unos vestidos hermosísimos. Armandito lleva casi tres años en Colombia y él se había descarrilado un poco, a todos nos pasa esa etapa. Él reconoció su error y cambió muchas cosas de su vida para poder recibir nuevas bendiciones, y hoy quiero ayudarlo en ese proceso. Él ahora se mudó y no tiene cama, no tiene nevera, no tiene absolutamente nada y esa etapa no nos la podemos volar", expresó.

Además, la bailarina reconoció que gracias al arduo trabajo de las personas que la rodean ella ha podido surgir. "Vamos con toda por Armandito", agregó.

Valdiri concluyó el video sorprendiendo a su diseñador, quien no pudo contener las lágrimas tras ver cómo quedó su apartamento.

"Tus hábitos son tu estructura de comportamiento para acercarte o alejarte de lo que eres hoy o quieres ser mañana", escribió Andrea Valdiri en sus historias.