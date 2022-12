Andrea Valdiri y Felipe Saruma presentan a nuevo integrante de su familia

Hace algunas semanas, Andrea Valdiri se mostró muy afectada tras contarle a sus seguidores que perdió a Jack, su mascota. "Yo amaba a mi perro… No sabía que la muerte de un perrito me iba a poner así tan sentimental. Me pegó durísimo", dijo.



Sin embargo, Andrea Valdiri y su esposo, Felipe Saruma, decidieron sorprender a Isabella y Adhara (hijas de la influenciadora barranquillera) con la llegada de un nuevo integrante. Se trata de un perrito de raza pomerania al que el creador de contenido apodó como Sigifredo.

En un video aparece la también empresaria mostrándole a sus seguidores que su hija Isabella llevó al perrito a presentarle la tumba de Jack: "¡Divina, mi mona!". Al parecer, el canino fue muy bien recibido en la casa de los famosos.

Andrea Valdiri también compartió imágenes en las que se observa al perrito correr dentro de la casa y a su hija Adhara sorprendida y feliz.