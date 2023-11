Andrea Valdiri y Felipe Saruma se convirtieron en una de las parejas más estables en la farándula nacional. Sin embargo, desde hace unas semanas, los rumores sobre una crisis en su relación se hicieron fuertes con la falta de interacción entre ellos en las redes sociales.

Ahora, unas fotos en las que se asegura que la pareja acudió a una notaría de Galapa, en el Atlántico, para firmar su divorcio se hacen virales y se convierten en la "prueba reina" de que los creadores de contenido ya no están juntos.

Andrea Valdiri y Felipe Saruma en una notaría, aparentemente, separándose. Redes sociales.

Además de esto, desde hace días, ambos dejaron de realizar publicaciones juntos o aparecen sin dar muchos detalles de que aún mantengan una relación.

De hecho, tanto a Andrea Valdiri como a Felipe Saruma se les ha visto viajando y en diferentes eventos públicos sin la compañía del otro, lo que se ha sumado a los rumores. También una reciente publicación de la bailarina barranquillera.

"Esta amistad es una dimensión increíble", escribió Andrea Valdiri en una publicación junto a Saruma en un viaje que realizaron por Europa recientemente, el cual le regaló el creador de contenido a su pareja por su cumpleaños.

Otra prueba que se sumó a la supuesta separación de Andrea Valdiri y Felipe Saruma fue revelada por el portal rechismes, en el que algunas personas cercanas a la pareja confirmaron que a pesar de que se acabó el amor, los dos famosos terminaron en buenos términos.

La información señala, incluso, que la pareja se divorció hace tres meses, pero han decidido no comunicar nada a sus seguidores por el bien de Valeria y Adhara, las hijas de Valdiri. De hecho, ya ninguno de los dos sigue al otro en sus cuentas oficiales de Instagram.

Rechismes asegura que una muy buena fuente le confirmó que Andrea Valdiri y Felipe Saruma se divorciaron pic.twitter.com/mxL0Ucwl0f — Solo Virales (@chisme_famosos7) November 21, 2023

"Ellos están dejados hace mucho , solo que quieres ser personas maduras y mantener una amistad", "No es por criticar pero ella se ve de 45 años, y el todo acabado", "Soy fiel seguidora de los 2 desde sus inicios y comienzo a creer que ella tiene un problema con los hombres", "Me entere de fuente muy cercanas y que el ya no se la aguanta más", se lee en algunos comentarios.