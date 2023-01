Andreina Fiallo, ex de Fredy Guarín, le dedica este video a su nuevo amor

La modelo asegura que está “agradecida por él” porque le ha devuelto “esperanzas y sueños”.

Las imágenes, acompañadas de la canción ‘Abrázame muy fuerte amor’ de Juan Gabriel, las compartió en su cuenta de Instagram.

Publicidad

Andreina decidió renunciar a muchas “cosas a las que le puse esfuerzo, dedicación y que hasta lágrimas me costaron”.

La cucuteña duró 14 años casada con Fredy Guarín, quien es jugador del Shanghái Shenhua y ahora vive su romance con la presentadora Sara Uribe en China.

“Me has hecho ser quien soy, devolviéndome esperanzas y sueños, me he enamorado de mis días, de la vida y de lo que hay en ella. Me cambia de humor con una sonrisa, la fortuna fue mía por conocerle y estoy agradecida por esto, agradecida por él”, son las palabras de Andreina que acompañan la publicación.

Publicidad

Vea, además: