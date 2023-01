Andreina Fiallo vuelve a subir la temperatura en redes con esta sensual ropa interior

La modelo y expareja del futbolista Fredy Guarín desató todo tipo de comentarios con una sexy foto.

No es la primera vez que la artista muestra en su cuenta de instagram su esbelto y provocador cuerpo, que ha mantenido por su disciplina con el ejercicio.

Fiallo enfocó su publicación hacia la fuerza femenina, la dignidad y el carácter que asumen las mujeres.

“La sensualidad te hace femenina, la dignidad mujer y el carácter, única. Buenas noches”, expresó en la publicación.

En la foto se le ve sentada en el piso mientras apoya su espalda en un sofá.

Sus seguidores no han dejado de mandarle mensajes de admiración: “No, no, no hay derecho a ser tan espectacular en la vida”, “Dios, qué hermosa”, comentan.

