Andrés García arremetió contra su segundo hijo: “No te metas con mi familia”

En los últimos días, familiares del reconocido actor mexicano Andrés García revelaron su delicado estado de salud. Tras la noticia, Leonardo, su segundo hijo, arremetió en contra de Margarita Portillo, esposa del intérprete.

Según las palabras del hombre, las cuales compartió a través de una publicación en Instagram, Portillo no le permite visitar a su padre y, además, en su mensaje cuestionó los cuidados que brinda la mujer al actor.

Ante sus palabras, Andrés García envió un contundente mensaje a su hijo, quien también se desempeña como actor.

"Para el cretino de mi hijo Leonardo, él es el que nunca ha ayudado en nada a esta casa, lo único que ha venido es de gorrón, no ha pagado una comida de nadie jamás", precisó.

De igual forma, el también creador de contenido se dirigió a su vástago con palabras altisonantes y recalcó el apoyo de otras personas cercanas.

"Leonardo ya cállate la p… boca, deja de hablar pen… y mentiras, ni has ayudado nada a nadie, todo el mundo ha ayudado más que tú. Margarita me ha cuidado y yo no sé quién te mete pen… en la cabeza, deja de chi… no te metas con mi familia", concluyó en el mensaje.

Las palabras de Leonardo García causaron bastante revuelo entre otros de sus familiares, quienes también se pronunciaron al respecto, como, por ejemplo, Rosa María García, hermana del recordado actor mexicano.

"Mi hermano está vivo gracias a Margarita, porque estaba en una condiciones deplorables, cuando lo sacaron del hospital, ahí lo dejaron en la playa nada más con la muchacha de servicio, de vez en cuando iba alguien, pero si está vivo es gracias a Margarita, no creo que sea justo que digan que no lo cuida. Hay que hacerle justicia a quien justicia merece y si está vivo es por ella", puntualizó la mujer.

Por su parte, las hijas de Rosa María García desmintieron al también actor en la publicación, asegurando que Andrés García solo es cuidado por su esposa y hermana.

"Ve tú a cuidarlo, adelante, ve tú a cuidarlo, deja tu vida de jet set y dedícate a cuidarlo, lo cual no has hecho”, indicaron.

Familiares de Andrés García confirmaron que el actor ha mostrado gran mejoría y se encuentra fuera de peligro, aunque continúa delicado y con el uso de tanques de oxígeno para respirar correctamente.