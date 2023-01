Andrés Montoya, presentador de Noticias Caracol, se separó de su esposa

El periodista antioqueño Andrés Montoya se ha convertido en uno de los más queridos por los televidentes de Noticias Caracol. Pasó de presentar la información regional desde Medellín a hacerlo desde Bogotá, donde acompaña a Alejandra Giraldo en la primera emisión.

En entrevista con el programa ‘Día a Día’ dio varios detalles sobre su vida personal, uno de ellos es que hace un tiempo está separado.

Publicidad

“Fue lo que más me costó al tomar la decisión. Yo me separé hace casi seis meses. En ese proceso, el que más me puso a pensar fue mi hijo. Aunque también tomé la decisión de darme una oportunidad”, contó Andrés Montoya.

El presentador hacía referencia a su mudanza de Medellín a Bogotá tras recibir la propuesta para presentar Noticias Caracol, pero desde la capital del país.

Andrés Montoya estaba casado con la también periodista Mariana Ramírez. La pareja tiene un hijo llamado Pedro, que está por cumplir cuatro años.

El presentador no entró en mayores detalles, pero dejó entrever que su relación con su exesposa es buena.



Publicidad

“El amor cambia y se transforma. Trasciende. No es solamente la relación entre nosotros, sino de los hijos ocupando una posición que lleva a otro nivel de conversación, de interacción, de relación”, manifestó.

Para muchos no cabe duda de que esto lo convierte en uno de los solteros más codiciados en el país, pues ha conquistado a las televidentes con su carisma y profesionalismo.