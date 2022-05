Andrew Fletcher, miembro de la banda 'Depeche Mode', muere a los 60 años

Andrew Fletcher, fundador e integrante de la banda británica 'Depeche Mode', murió este jueves a los 60 años. Así lo confirmó la agrupación musical a través de un comunicado en Twitter.

Puede leer: Kevin Spacey es imputado en Reino Unido por agresión sexual a tres hombres

"Estamos conmocionados y llenos de una tristeza abrumadora por el fallecimiento prematuro de nuestro querido amigo y compañero de banda, Andy 'Fletch' Fletcher. Fletch tenía un verdadero corazón de oro y siempre estaba allí cuando necesitabas apoyo, una conversación animada, una buena carcajada o una pinta fría", se puede leer en dicha publicación.

Publicidad

"Nuestros corazones están con su familia y le pedimos que los tengan en cuenta y respeten su privacidad en este momento difícil", concluye el comunicado de la banda.

Hasta el momento, no se conocen las causas del fallecimiento del artista. En 1977, Andrew Fletcher, en compañía de Vince Clarke, creó la agrupación 'No Romance in China'; con el tiempo y en unión con Martin Gore fundaron 'Composition of Sound'. Sin embargo, cuando se integró el músico David Gahan la banda quedó bautizada como 'Depeche Mode'.