Andy Rivera causó revuelo por foto que publicó de una misteriosa mujer: ¿nuevo amor?

¿Nuevo romance? Esta es la pregunta que se han hecho varios seguidores de Andy Rivera luego de que el cantante publicara en sus historias de Instagram una fotografía en la que aparece una joven rubia acostada en un sofá y tomada de la mano de un hombre.



El intérprete de 'Alguien me gusta' también puso a pensar a sus fans por el mensaje que escribió junto a la imagen. "Ver dormir a la persona que te gusta al lado tuyo como despreocupada de todo es lo más chimba", expresó.

Sin embargo, aunque varios seguidores señalaron que Andy Rivera podría estar en una relación con dicha joven, otros afirman que la mano del hombre que aparece en la imagen no es él, pues el artista tiene algunos tatuajes que no se logran identificar en dicha fotografía.

Los comentarios en redes sociales no podían faltar, especialmente aquellos en los que todavía mencionan a Lina Tejeiro: "Seis meses más de terapia para Lina", "Aww ojalá Andy Rivera le haya dado una nueva oportunidad al amor", "Pues ojalá haga su vida, a ver si de una vez por todas deja que Lina también tenga una persona estable", "No creo que sea Andy Rivera el de la foto, él tiene tatuajes y en esa mano no se ve ninguno", "¿Y el tatuaje de la mano?" y muchos más.

De otro lado, a inicios del mes pasado, Lina Tejeiro habló sobre el fin de su relación con Andy Rivera. La actriz de 'Un rabón con corazón' fue invitada a Día a Día, programa matutino de Caracol Televisión. Mientras jugaba jenga con el presentador Jhovanoty la joven respondió preguntas en torno a las relaciones de pareja.

Publicidad

"¿Por qué se acabó tu relación con Andy Rivera?", fue el interrogante que le hicieron los presentadores de Día a Día, a lo cual ella respondió: "¿Por qué todo lo quieren saber? Hay cosas que uno no puede saber, porque son parte de la privacidad de cada persona".

Momentos después, Lina Tejeiro bromeó: "Porque me lo encontré en un motel... jajaja". Pero esa no fue la única pregunta con la que la villavicence llamó la atención de los televidentes del matutino, pues también contó qué es lo que más teme de entrar en la una relación: "Que le fallen a uno, que lo traicionen, que rompan esa confianza que uno tiene".