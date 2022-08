Andy Rivera dejó un reflexivo mensaje que preocupó a sus seguidores

Hace algunos días, Andy Rivera les contó a sus seguidores el motivo de su ausencia en las redes sociales: “Estoy lidiando con una depresión y varias cosas fuertes, pero con unas ganas de sacarlo adelante”, por lo que muchos le han enviado mensajes de apoyo y cariño. Sin embargo, una reflexión volvió a preocuparlos.

A través de sus historias de Instagram, el pereirano se refirió a la poca importancia que tienen los bienes materiales cuando no se está bien.

“La vida no se arregla solo con dinero, ni una casa gigante. La felicidad no proviene de las posesiones materiales, ni siquiera las físicas, porque el cuerpo envejece y todos morimos y además no nos llevamos ni un peso a ningún lado”, reflexionó Andy Rivera.

Y agregó que: “La felicidad y el estado de paz llega cuando sueltas tus miedos, te dejas ser, sanas las heridas de tu niñez, tu adolescencia e incluso las que te hicieron ayer. Cuando aprendes a respetarte a ti y no dejar más que todos te digan quién ser y cómo ser”.

En el mismo texto, Andy Rivera se solidarizó con “todo el que esté sintiendo depresión, sea rico, joven, viejo, de Rusia o mi vecino, pero somos más que esa sensación de frustración”, llamándolos a refugiarse en que “hay algo mucho más fuerte y capaz dentro de nosotros” para salir adelante.

“No se cuál es la solución aún, pero nos vamos a acompañar”, puntualizó. De inmediato, en las cuentas que replicaron el mensaje, los fanáticos de Andy Rivera se volcaron a dejar palabras de aliento.