Andy Rivera está hospitalizado y Jhonny Rivera habría revelado la razón: "Está muy enfermo"

Andy Rivera preocupó a sus seguidores después de que compartió en sus historias de Instagram una foto donde aparece en la camilla de un hospital. "Tocó descansar", escribió el joven en la imagen. Aunque el cantante no dio detalles de su estado de salud, muchos han especulado que se trataría de la depresión que padece desde hace algún tiempo.



Sobre la situación de salud de Andy Rivera, Jhonny Rivera, su padre, se pronunció: "He estado un poquito aburrido porque Andy está muy enfermo. Desde ayer está hospitalizado. Bueno, no les había contado porque él les estaba informando sobre el tema".

El intérprete de 'Te amo en silencio' recalcó que no estaba con su hijo debido a unos compromisos laborales, pero que viajará a Medellín para ir a visitarlo. "Por ahora solo les puedo contar que está hospitalizado y que es del mismo tema que él les ha venido contando en sus redes sociales", agregó Jhonny.

Cabe aclarar que Andy Rivera les ha expresado a sus seguidores que sufre de depresión. Con las palabras de su padre, muchos entendieron que esta habría sido la razón por la que el cantante se encuentra hospitalizado.



Y es que, en otra ocasión, Andy Rivera les dijo a sus fanáticos algunos detalles sobre cómo ha avanzado para mejor mejorar en su salud mental.

"Yo quería contarles que hoy he tenido un día muy especial, mi gente, superpresente. Hoy he escuchado a los pajaritos cantar. Desayuné muy rico, disfruté el almuerzo, sentí ánimos para bajar hasta el comedor, porque llevaba días que no sentía alientos para estar ahí. Sé que muchos de ustedes quizás sienten eso, pero se sale de eso. Miren, hoy bajé a comer delicioso y he tenido un día increíble. Apóyense en su familia, en los seres queridos. A la doc, gracias (la doc la está rompiendo). Gracias por no dejarme solo ni un segundo. Estamos mejorando", enfatizó.

Jhonny Rivera habló sobre la depresión de Andy Rivera

A propósito de la depresión que padece Andy Rivera, Jhonny usó sus redes sociales para comentar que estuvo indagando sobre las causas de la enfermedad.

"He estado investigando mucho el porqué de la depresión, por qué todo el mundo sufre de depresión y ansiedad. Entonces yo me he dedicado a leer, a buscar, a indagar y mi conclusión es… ¡Por las berracas redes! Es la suma de un poco de comentarios diciendo que usted está muy narizón… Usted termina por salir a la calle así, intimidado, deprimido", expresó el artista de 49 años.