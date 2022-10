Andy Rivera habría lanzado indirecta a Lina Tejeiro durante concierto en Meta

En un concierto que tuvo lugar el pasado fin de semana en Acacías, Meta, Andy Rivera dio un mensaje de paz y tranquilidad que algunos interpretaron como una indirecta para su expareja, Lina Tejeiro. La actriz de 'Padres e hijos' mantiene una relación con el influencer Juan Duque.



Y es que antes de interpretar su sencillo 'Te perdí', Andy Rivera dijo lo siguiente: "Nunca negocien la tranquilidad por nada del mundo, la paz es lo más bonito y preciado que podemos tener, ¿sí o no?".

No obstante, lo que dejó pensando a más de uno fue que el artista recordó a una persona que nació en dicho departamento. "De hecho, esos acordes me hacen pensar de alguien que es de por aquí, del Meta. Ustedes saben que en el colegio nunca nos enseñaron a perder, ¿sí o no? Esa materia hizo falta y por eso de adultos como que sufrimos el doble cuando tenemos que enfrentar la pérdida de un ser querido, la pérdida de un amor, eso me hizo pensar en esta canción", expresó.

Vale la pena mencionar que Lina Tejeiro es de Villavicencio, lo que provocó que varios internautas aseguraran que estas palabras de Andy Rivera iban dirigidas a la actriz. "Yo apuesto que ellos vuelven 🔥", "típico, dice que te extraña cuando te ve feliz sin él 👎👎", "pobrecito, se puso a vivir del qué dirán y la perdió", fueron algunos comentarios en las redes sociales.