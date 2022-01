Andy Rivera reapareció en redes confesando que no estaba pasando por un buen momento

El artista de música urbana Andy Rivera reapareció en redes sociales para hablar de por qué estuvo un tiempo alejado de la exposición al público. “Quiero aprender a amarme, así como soy”, destacó.

“El fin de año fue complejo, pienso que la raíz es que me asustó todo lo bonito que me estaba pasando con mi carrera. Tanto luchar para que mi música llegar a alugares que siempre soñé, para llenar un sitio, todo empezó a hacerse realidad y me asustó muchísimo”, les confesó a sus seguidores.

Según lo dicho por Andy Rivera , se asustó porque “me dio miedo perderlo todo” y, con la inseguridad, llegó la presión de que “había mucha gente confiando en mi” a la que no le quería fallar.

En esa obsesión que dice tuvo por hacerlo todo perfecto, todo bien, decidió asistir a clases de inglés, de guitarra, “a entrenar como un loco obsesivo, a hacer una dieta absolutamente restrictiva” y, aunque lo soportó “un buen tiempo”, luego su cuerpo le pasó una factura.

“Empecé a sentir que no tenía ya energía, que no era capaz de soportar tantas clases de unas cosas y de la otra, que el trasnocho en los shows me estaba costando demasiado, me sentía muy irritable, empecé a sentir aburrimiento de la dieta y eso fue cogiendo fuerza a tal punto que yo solo quería escapar del mundo”, contó Andy Rivera.

Sin embargo, recobró fuerzas para ir a Las Vegas, Estados Unidos, a la gala de los Latin Grammy, pero, pese a que era su gran ilusión, al subirse al avión notó que algo estaba mal y ya estando allí “yo era como un ente, trataba de sacar energías de donde no había” para poder cumplir.

“Para rematar desarrollé un trastorno alimentario, ya no tenía fuerzas para hacer la dieta, mi mente solo quería pensar en comer y dormir” y terminó con “un trastorno por atracón”, es decir, “que la mente se desconecta del cuerpo y, como un animal, no piensas solo comes y comes cantidades alarmantes”, puntualizó.

El intérprete de temas como ‘Alguien más’ y ‘Monumento’ aseguró que está recuperándose con ayuda de expertos y les aconsejó a sus seguidores que si estaban pasando por un momento difícil no dudaran en buscar ayuda de sus conocidos o de especialistas.