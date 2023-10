Andy Rivera respondió a seguidor que criticó sus problemas de salud mental

No es un secreto para los seguidores del cantante Andy Rivera que, hace algunos meses, el artista pasó difíciles momentos a causa de la depresión. El famoso ahora habla sin filtros sobre el tema y se defiende de quienes intentan minimizar su salud mental.



Aunque de los problemas de salud mental cada vez se habla con menos tabú y más empatía, todavía existen personas que piensan que los famosos, por sus estilos de vida, no tienen 'justificación' para sufrir de algo como la depresión.

Esto le escribió un usuario de redes sociales a Andy Rivera, quien desde hace unos meses tuvo que pausar su carrera artística luego de ser diagnosticado con un cuadro depresivo y empezar un tratamiento con expertos. El cantante respondió al usuario ante sus casi seis millones de seguidores.

"Salud mental jmmm vete para un barrio humilde a ver quién sufre de eso y se acuestan sin comer", le escribió el internauta al hijo del también cantante Jhonny Rivera.



El cantante de 'Te pintaron pajaritos' inició su respuesta recordando que sus orígenes también eran humildes y no siempre ha vivido entre lujos.

"Yo vengo de un barrio humilde de Bogotá, de un barrio humilde de Pereira y del campo, yo ni siquiera vivía en Pereira, yo vivía a media hora, a 15 minutos del corregimiento de Arabia, en una vereda que se llama Pérez, con mi abuelita, que era profesora de la escuela de allá y ella tenía que partir el tablero para enseñarle a los de primeros, a los de segundo y a los de tercero".

Publicidad

Andy Rivera añadió que sabe lo que es vivir con necesidades, pero que "nunca me ha definido mi felicidad lo que tenga en la cuenta del banco". Resaltó que, para él, su proceso con la depresión está relacionado a la exposición que tiene como figura pública.



"Yo le atribuyo este proceso más a no ser una persona muy común y corriente, vivir una vida muy pública, enfrentarme a muchos temas de la fama", aseguró el artista.

El famoso concluyó su respuesta diciendo que el proceso que enfrenta una persona con problemas de salud mental tan solo lo entiende alguien que también lo ha vivido y hasta le deseó al usuario que nunca los padeciera.

"Esto no lo entiende sino el que lo vive o cuando tiene un ser querido que lo vive, por eso entiendo que tú no lo puedas entender, y ojalá no tengas que entenderlo ni sufrirlo”, finalizó Rivera.

Publicidad

Los problemas de salud mental son una realidad. No hay que esconderlos, minimizarlos ni estigmatizarlos. A cualquiera le puede pasar. Por eso es importante y normal consultar con un experto, psicólogo o psiquiatra, cuando el estado anímico no es el mismo o llegan pensamientos que causan sufrimiento. No es cuestión de "locos", es un asunto de seres humanos.