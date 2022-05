¿Andy Rivera volvió a hablar de Lina Tejeiro?: “Yo también me porté como un niño”

Gran parte de las publicaciones que el artista de música urbana Andrés Felipe Rivera Galeano, conocido como Andy Rivera, o la actriz Lina Tejeiro hacen son vistas por sus seguidores con lupa. Aunque muchos se atreven a decir que quieren volverlos a ver juntos, hay otros que los incitan a dejar de “hacer show”.

Recientemente en redes sociales dedicadas al entretenimiento circuló una conversación de Andy Rivera, al parecer con algunos amigos, y los comentarios no paran.

Aunque no es claro cuándo ni en qué contexto ocurrió, hay quienes afirman que está haciendo referencia a lo que fue su relación con Lina Tejeiro.

“Porque es que no quiero decir sufrí, porque va a dar la situación de que ella fue la que me dio palo. Yo también me porté como un niño, porque éramos niños, sabes. Entonces, los dos sufrimos”, es lo que se le escucha decir al artista.

También hay quienes señalan que está hablando de la mamá de su hija y los más osados le preguntan: “¿Va a sacar canción?”.

Como dice el dicho, ¿amanecerá y veremos?