Andy Rivera y Aída Victoria Merlano encienden las redes con video musical: ¿hay química?

Andy Rivera y Aída Victoria Merlano dieron mucho de que hablar en las últimas horas por cuenta de un clip en el que se les veía muy juntos y las especulaciones no se hicieron esperar por parte de los fans del artista pereirano.

Sin embargo, fue el mismo Andy Rivera que despejó las dudas y reveló que Aída Victoria Merlano es la protagonista de su nuevo video musical.

“Duda de mí ❤️‍🩹. Esta es una canción realmente especial para mí, ya pueden ir a ver el video tan increíble que hice junto a la hermosa @aidavictoriam”, escribió el cantante.

Por su parte, Aída Victoria Merlano, con su estilo particular, se burló de los rumores que desató su cercanía a Andy Rivera.

“Hace calor aquí o solo me están quemando. Yo dije voy a publicar estos amores, aunque se me caiga el mundo, pero la que se me está cayendo es usted de un infarto mi doña”, expresó la joven en sus historias de Instagram.

En otro video, donde se ve de nuevo juntos a Andy Rivera y Aída Victoria Merlano, ella le pregunta a la hija de Andy “¿por qué la gente cree que estamos saliendo?”, a lo que la niña respondió: “Porque los han visto muy juntos, muy pegaditos”.

El revuelo tiene que ver también porque Andy Rivera es el exnovio de la actriz Lina Tejeiro y Aída Victoria Merlano ha sido cercana a ella.



Desde el intento fallido por retomar su relación con Lina Tejeiro, a Andy Rivera no se le ha conocido una relación oficial, mientras que Aída Victoria Merlano ha salido con algunas personalidades como el streamer Westcol, el cantante paisa Naldy, incluso con el influenciador Yeferson Cossio.

Los fans de Andy Rivera le expresaron su apoyo y le auguran un nuevo éxito con esta canción.

“Qué expectativas las que tenía en lo que vi ayer de tu historia con Aída! Éxitos, sabemos que todo está hecho desde lo más profundo de tu corazón. Un abrazo”, escribió una seguidora.

Meses atrás, Aída también protagonizó un explosivo video junto al cantante Jhonny Rivera , papá de Andy.

