Ángela Aguilar, la original, invitó a su imitadora de Yo me llamo a uno de sus conciertos

En medio de la más reciente noche de eliminación, la participante Yo me llamo Ángela Aguilar fue una de las que logró impresionar al jurado del programa, evitando salir de la competencia. Pero más especial que su presentación fue el mensaje que recibió.



Tras terminar su presentación, la imitadora recibió la retroalimentación de Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno que, en su mayoría, fue bastante positiva. Luego le anunciaron que había una sorpresa para ella.

Carlos Calero, presentador de Yo me llamo , de Caracol Televisión, le dijo a la cantante que "hay alguien que también está muy pendiente de ti, mira esto". En las pantallas apareció Ángela Aguilar, la original, enviándole un mensaje a su imitadora.

"Nina que increíble todo lo que estás haciendo, de verdad, cada vez que me enseñan un video tuyo o que sales a la conversación para mí es un honor y es padrísimo porque lo haces tan bien, el falsete, las pausas y hasta mis expresiones", decía la mexicana en el video.



Yo me llamo Ángela Aguilar no pudo contener las lágrimas al ver a su artista favorita enviándole un mensaje y celebrando el trabajo que hace como su imitadora. La participante tuvo que sostenerse del presentador mientras temblaba de la emoción.

Ángela Aguilar siguió hablando y sorprendió aún más a la joven imitadora al extenderle una invitación. "Te felicito por lo que haces y ojalá algún día me dejes invitarte a uno de mis conciertos, me encantaría conocerte, me encantaría que vinieras".

Al final de su mensaje, la mexicana le dio suerte a su imitadora para seguir en la competencia. "Mucha suerte, échale muchas ganas y te mando muchos besos", concluyó.



Cuando pudo hablar, la participante expresó que "Yo me llamo acaba de hacerme sentir tan cerca de la artista que me hace levantarme a cumplir un sueño. Estoy impactada, no tengo palabras".

Por otro lado, Yo me llamo Ángela Aguilar aceptó la invitación de la cantante a uno de sus conciertos y señaló: "no falto, me voy en barco, en carro o en burro, pero no falto".