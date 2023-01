Ángela Cano contó cómo fue darle vida a Dina, uno de los personajes de ‘La reina del flow 2’

Ángela Cano le dio vida a Dina, uno de los personajes que más impactó a los colombianos que no se pierden ningún capítulo de ' La reina del flow 2 '.

Aunque su papel duró poco, mostró a una mujer ruda, fuerte, que cargó sobre sus hombros una niñez pesada que la llevó a los brazos de Manín, su verdugo. Ese fue su primer papel en la pantalla chica.

Publicidad

“Es una mujer sicaria. Se puede pensar que las mujeres son el sexo débil y no pueden estar en estos contextos. Ver a Dina y verla queriendo ser parte de la adrenalina fue lo impactante del personaje. Estar en un canal que veía desde pequeña y que la gente del barrio me diga que me ve, ha sido muy bonito”, contó la actriz.

Ángela nació en Carmen del Viboral y por cuestiones de la vida fue vecina de la Comuna 13 de Medellín. Se formó en la Escuela de Artes Escénicas de la Universidad de Antioquia, alma máter en la que aprendió todo lo que sabe de la actuación.

“Actuar es una necesidad vital, es algo que me pide el cuerpo. Creamos un laboratorio de teatro donde nos turnamos para dirigir y escribir”, concluyó.

Publicidad