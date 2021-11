Angélica Blandón cuenta que la han rechazado en televisión "por frentona"

Angélica Blandón -actriz colombiana que ha participado en importantes producciones como la primera temporada de ‘Las muñecas de la mafia’, 'Tres milagros', 'Diomedes y el Cacique de La Junta', entre otras- reveló la que para ella es la razón por la que no ha vuelvo a aparecer muy seguido en la televisión.

Ella explica que los rasgos físicos en un actor son muy importantes a la hora de hacer casting para alguna producción, pues en cada una las exigencias varían.

Por eso Angélica Blandón considera que el hecho de "tener mucha frente y ser de baja estatura" la han afectado.

Así lo aseguró ella misma en entrevista para el medio Pulzo , en el que dijo que fue rechazada para trabajar en televisión por aspectos de su cuerpo, lo cual muchas veces la ha llenado de tristeza.

“Es normal. Hay toda una invitación a no expresarnos sobre el cuerpo de los demás, pero para los actores es muy difícil porque cuando vas a hacer un casting hay un físico que están requiriendo, entonces es muy difícil que esas cosas no pasen. Pero sí, a veces no deja de doler o ser incómodo”, expreso Angélica Blandón.

Cabe recordar que la actriz está coprotagonizando una obra llamada 'Yo, bruja', cuya trama se centra en liberarse de los estereotipos de una sociedad machista.

Sobre la obra 'Yo, bruja', la actriz dijo desde su cuenta de Instagram: "Una historia de brujas actuales y modernas; ¿cuál es tu estereotipo de bruja? Si te dijéramos que tod@s somos brujas y brujos por amar nuestro reflejo, alzar nuestras voces y expresarnos sin tabús ni vergüenza, ¿cambiaría tu forma de ver a las 'brujas'?".