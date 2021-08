Angélica Blandón denuncia que 2 notarías no le dejaron registrar a su hija: “Viví un hecho machista”

Angélica Blandón, actriz de ‘Las muñecas de la mafia’, denunció que dos notarías de Bogotá no le permitieron registrar a su segunda hija, Candela, quien nació el pasado 6 de abril y cuyo padre es Lucas Cristo.

“Fui a la Notaría 18 y directamente no me dejaron entrar porque no iba con el padre. Dije que tenía la cédula de él y me dijeron que no podía registrarla. Me voy a la Notaría 23 y me sale una señora y me dice: ‘usted no puede registrar a su menor de edad, porque si en algún momento quiere demandar al padre por alimento, él no va a poder responder, porque él no vino a firmar el registro”, aseguró.

Angélica Blandón relató la incómoda e indignante situación a través de sus redes sociales y en medio de un llanto que no pudo contener.

“Lloro porque no me gusta generar conflicto, no pude hacer más que quedarme ahí pasmada y estupefacta. No supe qué contestar al respecto, me llené de impotencia y esa impotencia me dio tanta rabia, y la rabia me causó tanto dolor y por eso lloro”, dijo.

Asimismo, Angélica Blandón indicó que se asesoró de abogados y le dijeron que es cierto que no se puede registrar un menor solo “diciendo que tal persona era el padre”. Sin embargo, anotó que “en este caso sí vulneraron los derechos de la infante”.

“La Notaría 18, en principio, sí le negó a la menor el derecho fundamental a tener un nombre. Yo hubiera podido registrar a la bebé, uno, como madre soltera la mitad o, dos, hacer el proceso hasta la mitad y luego que el padre fuera a firmar. No me dejaron entrar porque ‘usted es la madre, solo un padre puede hacerlo’… Viví una situación machista”, explicó.

Finalmente, la actriz de ‘Las muñecas de la mafia ’ manifestó que dio a conocer su caso, pues le parece “muy importante reflexionar y ver cómo podemos cambiar eso”.

