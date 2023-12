Angelina Jolie arremete contra Hollywood diciendo que "no es un lugar sano"

Angelina Jolie, con una trayectoria de varias décadas en la industria cinematográfica, es una de las actrices más reconocidas y queridas de Hollywood. Sin embargo, la famosa ahora es noticia por las palabras que dio en contra de la manera en la que funciona ese mundo.



A lo largo de los años, Angelina Jolie se ha posicionado como una gran actriz por sus papeles en películas como Maléfica, Sr. y Sra. Smith, Pecado original, El turista y Eternals, y especialmente por su trabajo en Inocencia interrumpida, actuación por la que se llevó el Oscar a mejor actriz de reparto en el año 2000.

A pesar de su éxito dentro de la industria, la actriz calificó el entorno de Hollywood como "superficial" y lanzó fuertes críticas a la manera en la que opera, en una entrevista que concedió a The Wall Street Journal.

“Crecí en un lugar bastante superficial. De todos los lugares del mundo, Hollywood no es uno sano”, señaló la actriz que estaba promocionando la película María, que está próxima a llegar a las pantallas y en la que le dará vida a María Callas.



Además, la estrella de 48 años reveló que planea dejar de vivir en Hollywood. "Me mudaré cuando pueda", aseveró.

Angelina Jolie aseguró que, cuando inició en el mundo de la actuación, nunca esperó alcanzar tanto reconocimiento, por lo que, cuando tuvo que lidiar con su inmensa fama, pasó por la depresión y hasta tuvo pensamientos suicidas. Además, recordó que, durante uno de los mejores momentos de su carrera, su mamá murió a causa de un cáncer.

Agregó que, en la actualidad, no le gustaría ser actriz, "quizá sí de teatro, pero no de Hollywood. Cuando empecé, no había tantas expectativas de ser tan pública, de compartir tanto".

La actriz agregó que debe el éxito de su carrera a sus seguidores, pero también señaló que ha sido contraproducente porque las personas se han hecho una imagen de ella que le impide mostrarse triste o débil.



"Desde que era joven, a la gente le gustaba la parte de mí que es bastante dura y quizá un poco salvaje. El público no quiere oír hablar de mi dolor o mi tristeza. Eso no es entretenido", aseveró.