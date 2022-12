¿Angelina Jolie o Jennifer Aniston? Famoso actor se animó a decir quién besa mejor

Gerald Butler, recordado por películas como ‘300’ y ‘Tomb Raider’, tuvo que hacerlo cuando participaba en un juego televisivo.

Butler fue invitado al programa ‘Watch what happens live with Andy Cohen’ que tiene una sección llamada ‘Plead the fifth’.

Publicidad

En esta parte del programa, el invitado deberá responder a algunas preguntas, pero tendrá la posibilidad de acogerse a la quinta enmienda (“no se le forzará a declarar contra sí mismo en ningún juicio criminal”) y negarse a responder a una de ellas.

El juego comenzó así:

“Nombre una película que haya hecho solo por el dinero”; Butler se vio incómodo y prefirió acogerse a la quinta enmienda.

Publicidad

Luego, vino la segunda pregunta: “Ha besado a Jennifer Aniston y Angelina Jolie en pantalla, ¿quién besa mejor?”. Como había usado su beneficio tuvo que responder y dijo: “Jennifer Aniston”.

El público no dudó en reaccionar con cierta emoción ante la confesión.

Publicidad

Gerald Butler protagonizó junto a Aniston la película ‘Bounty hunter’ y a Angelina Jolie la acompañó en ‘Tomb Raider: the cradle of life’.