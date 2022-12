Angelina Jolie también planea extirparse los ovarios

"Ella se encuentra bien", asegura una fuente a la publicación tras los tres meses de procedimientos médicos relacionados con la doble mastectomía que concluyeron el pasado 27 de abril.

Jolie dio a conocer esa decisión el martes en el artículo "Mi elección médica", publicado en el diario The New York Times con el objetivo de crear conciencia al respecto. En el texto explicó que se operó para reducir sus posibilidades de padecer un cáncer de mama similar al que acabó con la vida de su madre.

La intérprete de 37 años indicó que posee un gen defectuoso, el BRCA1, que aumenta drásticamente el riesgo de desarrollar cáncer de mama y de ovario. Según People, Jolie, madre de seis niños y pareja del actor Brad Pitt, también se extirpará los ovarios.

Por ahora ambos han optado por mantener una rutina, especialmente para sus hijos, llevando a cabo actividades tradicionales como el intercambio de regalos en el Día de San Valentín o la caza de huevos de Pascua mientras Jolie llevaba a cabo el tratamiento.

En las semanas que tuvieron lugar las operaciones, "la vida era normal" para los niños, según indicó una fuente a la publicación.

"Sus hijos son la prioridad para ella", añadió.

En el artículo de The New York Times indicó que el proceso médico empezó el pasado 2 de febrero, con una técnica de cirugía plástica empleada para salvar el pezón. Dos semanas después se sometió a la cirugía mayor, una operación que puede durar ocho horas y en la que se extrae el tejido mamario.

Nueve semanas más tarde se realizó la cirugía final, con la reconstrucción de los senos con un implante.

Los Ángeles (Estados Unidos)